Трамп заявил, что Макрон пытается вести диалог с Ираном от лица США

Президент США Дональд Трамп в минувший четверг обвинил своего французского коллегу Эммануэля Макрона в том, что тот якобы пытается выступать от лица Америки в переговорах с иранскими властями.

Трамп подчеркнул, что в настоящий момент Тегеран испытывает серьезные финансовые проблемы и имеет намерение договориться с Соединенными Штатами, передает ФБА "Экономика сегодня". Глава США также заметил, что все, кто пытается представлять Вашингтон в переговорах с Ираном, в частности Макрон, посылают крайне противоречивые сигналы.