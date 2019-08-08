Эрдоган дал обещание не признавать Крым российским, крымские татары ответили

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что турецкое государство никогда не признавало и не признает включение Крыма в состав РФ.

"Аннексию Крыма Турция не признала и не признает", - цитирует его агентство Anadolu. По словам турецкого лидера, защита основных прав и свобод на полуострове Крым все еще, как и ранее, остается приоритетом для Анкары.

Он напомнил, что в Турции считают крымских татар соотечественниками, и назвал приоритетом их присутствие на исторической родине в Крыму и сохранение их идентичности и культуры. Ответ крымских татар не заставил себя ждать.

Воссоединение Крыма с РФ стало итогом законного волеизъявления крымчан, а президенту Турции сперва следовало узнать мнение самих крымских татар, заявил глава крымской национально-культурной автономии Эйваз Умеров.

С точки зрения Умерова, подобное заявление Эрдогана противоречит партнерским российско-турецким связям. По его словам, такая позиция может бросать некую "тень сомнения" на искренность взаимоотношений между Россией и Турцией.