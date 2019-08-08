СБУ поймала россиянина на подготовке к диверсии?

Служба безопасности Украины заявила о задержании гражданина России. Украинская контрразведка публично обвинила его в подготовке к диверсии на военном аэродроме.

Сообщается о том, что во время обысков у задержанного изъяты три самодельных взрывных устройства, около двух килограмм химических веществ, электродетонатор, взрывчатка, заметки с формулами и спецлитература по минно-взрывному делу.

Кроме того, СБУ обвинила мужчину в сборе сведений о военном аэродроме. Сейчас он находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело по комплексу статей уголовного кодекса, среди которых упоминается «диверсия».