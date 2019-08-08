Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан. В штабе сторонников Атамбаева сообщили, что экс-глава страны решил сдаться силовикам, чтобы не провоцировать жертвы среди мирного населения. В ходе штурма резиденции Атамбаева погиб один из спецназовцев

"После долгих переговоров он решил сдаться, его увезли в сторону Бишкека. Вместе с ним находятся также его советники Фарид Ниязов и Кундуз Жолдубаева", - рассказал РИА Новости источник в штабе Атамбаева.

Напомним, спецоперация по захвату экс-президента Киргизии началась в минувшую среду, 7 августа. Однако сторонники Атамбаева смогли "отбить" здание его резиденции, при этом захватив в заложники шесть силовиков.

В четверг, 8 августа, начался очередной штурм резиденции политика в селе Кой-Таш под Бишкеком. В операции, как утверждали сторонники Атамбаева, принимали участие уже порядка 200 сотрудников местной милиции.