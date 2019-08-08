МИД Турции: США пообещали вывести свои силы из зоны проведения турецкой операции в Сирии

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что глава США Дональд Трамп обещал вывести американские силы с севера Сирии, где Анкара планирует провести новую военную операцию.

Чавушоглу подчеркнул, что после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган распорядился провести операцию восточнее реки Евфрат, глава Соединенных Штатов Америки связался с ним и заявил, что Вашингтон выведет из этого региона свои силы, передает сегодня телеканал NTV.

Министр добавил, что теперь Турция прорабатывает шаги, которые необходимо будет осуществить после вывода американцев с территории.