В американском ЦРУ вычислили предполагаемый район начала Третьей мировой войны

Третья мировая война может начаться в Гималайских горах. К такому выводу пришли аналитики Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов, пишут российские интернет-СМИ.

В Гималаях расположен штат Джамму и Кашмир, территориальную принадлежность которого оспаривают между собой Индия и Пакистан. В недавнем докладе ЦРУ зафиксирован крайне высокий накал противостояния между данными странами, сообщает портал vladtime.ru. Американские разведчики допустили, что конфликт может перейти в горячую фазу, в ходе которой будет применено ядерное оружие. Последним обладают и Нью-Дели, и Исламабад.

Ранее в четверг сообщалось, что в немецкой прессе выявили предвестник конфликта между США и Россией в XXI веке.