В Турции произошло землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 11.25 по времени UTC (14.25 по Москве). Эпицентр землетрясения, согласно последним данным, располагался в 49 километрах к востоку от города Денизли в западной части Турции. Очаг залегал на глубине около 7 километров.