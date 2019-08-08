Киев: у Украины нет задолженности перед СНГ

Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар утром в четверг, 8 августа, сообщил, что Киев не имеет задолженности перед Содружеством независимых государств (СНГ).

Боднар подчеркнул, что никакой "задолженности" в принципе не может существовать. Дипломат напомнил, что в 2014 году Украина прекратила выплату взносов в бюджет СНГ и в последующие годы власти страны не подписывали ежегодных решений о Едином бюджете органов Содружества.