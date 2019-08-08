Журналисты рассказали, почему брови герцогини Меган стали мировым трендом

Журналисты рассказали, почему брови герцогини Меган стали всемирным трендом. Отмечается, что модницы в разных странах приходят в салоны и просят сделать им обрамление глаз "как у жены принца Гарри".

Оказалось, что форма бровей Меган была популярна еще в середине прошлого века – аналогично их выщипывала и красила легендарная актриса Одри Хепберн. Описание, которое дают в салонах, очень простое: в меру широкие, чуть приподнимающиеся вверх ближе к концу, передает "7 Дней".

По словам экспертов, подобные брови выгодно подчеркивают внешность герцогини, делают ее черты лица мягче, а взгляд – более открытым. Подчеркивается, что данную форму можно адаптировать под любой тип внешности.