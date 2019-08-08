Туристов будут штрафовать за сидение на ступеньках Испанской лестницы в Риме

Туристам запретили сидеть на ступеньках Испанской лестницы в Риме. Согласно последней информации городской полиции, за нарушение данного предписания путешественников обяжут выплачивать штраф.

Теперь на лестнице будут дежурить полицейские, которые будут требовать с нарушителей от 250 до 400 евро, передает сегодня телеканал TGCOM24.

В середине прошлого месяца аналогичные меры были временно введены возле легендарного римского фонтана Треви. Из-за наплыва туристов смотрители заставили людей уйти с белых мраморных ступенек, ведущих к фонтану, и перекрыли доступ к памятнику на несколько часов.