В немецком Бундестаге вице-председатель Вольфганг Кубики заявил, что жители Германии должны быть благодарны России за помощь в объединении страны. По его мнению, ФРГ и Российская Федерация должны строить диалог на взаимопонимании.

Кубики считает, что без российского влияния объединения Германии могло бы и не произойти, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

«Тогда убийства смог предотвратить не только Грегор Гизи. Стрельбы не было и благодаря нашим друзьям из России. Поэтому люди понимают, что за то, что произошло в Германии, они должны благодарить русских», - рассказал вице-председатель Бундестага.