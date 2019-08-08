Кличко не намерен уступать пост мэра Киева
8 августа 2019, 08:19 [ «Аргументы Недели» ]
Нынешний мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о своем решении баллотироваться на второй срок, если власти страны во главе с президентом Владимиром Зеленским сместят его с должности.
Кличко подчеркнул, что обязательно будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах мэра Киева в 2020 году, поскольку не привык сдаваться, передаёт «Свободная пресса».
«Да, я буду снова баллотироваться в мэры. Думаю, киевляне просто не поймут, если я этого не сделаю. Сдаваться – не в моих принципах», - считает Кличко.
Бывший боксёр Виталий Кличко стал мэром Киева в 2014 году. Недавно новый президент страны Владимир Зеленский потребовал, чтобы Кличко оставил свой пост.