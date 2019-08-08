В ходе штурма резиденции Атамбаева погиб один из спецназовцев
8 августа 2019, 00:24 [ «Аргументы Недели» ]
Один из получивших ранение при штурме резиденции экс-президента Киргизии в селе Кой-Таш Чуйской области боец спецназа скончался, сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Как сообщают СМИ, спецназовец получил травму, несовместимую с жизнью. Второму тяжелораненому провели операцию. Всего на данный момент, по данным Минздрава Киргизии, в больницы поступило 36 человек.
Там отметили, что 15 из нх - сотрудники спецназа. Они поступили в медучреждения с различными показаниями: с огнестрельными ранениями, черепно-мозговыми травмами, а также сотрясением головного мозга.