В ходе штурма резиденции Атамбаева погиб один из спецназовцев

Один из получивших ранение при штурме резиденции экс-президента Киргизии в селе Кой-Таш Чуйской области боец спецназа скончался, сообщили в министерстве здравоохранения республики. СМИ: сторонники Атамбаева укрепляют оборону его резиденции

Как сообщают СМИ, спецназовец получил травму, несовместимую с жизнью. Второму тяжелораненому провели операцию. Всего на данный момент, по данным Минздрава Киргизии, в больницы поступило 36 человек.

Там отметили, что 15 из нх - сотрудники спецназа. Они поступили в медучреждения с различными показаниями: с огнестрельными ранениями, черепно-мозговыми травмами, а также сотрясением головного мозга.