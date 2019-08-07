СМИ: сторонники Атамбаева укрепляют оборону его резиденции

Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева ведут подготовку к отражению новой попытки штурма его дома в селе Кой-Таш Чуйской области, сообщили в штабе экс-главы государства. В Киргизии спецназ штурмом взял резиденцию экс-президента Атамбаева

Об этом сообщает агентство ТАСС. Там заявили, что в ходе первой попытки бойцы спецназа вынуждены были сдаться под давлением его сторонников, которые окружили их в доме Атамбаева и заставили покинуть здание.

По информации РИА Новости, сотрудникам правоохранительных органов не удалось захватить Атамбаева. И теперь сторонники бывшего главы Киргизии готовятся отразить новые попытки взять штурмом его резиденцию.