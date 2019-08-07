В Киргизии спецназ штурмом взял резиденцию экс-президента Атамбаева

Сотрудники правоохранительных органов заблокировали все дороги к дому экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаев, который находится в селе Беш-Кунгей под Бишкеком. Резиденцию взяли штурмом.

Когда началась спецоперация, экс-глава государства находился в доме. Об этом свидетельствуют видеозаписи, опубликованные одним из пользователей социальной сети Facebook Мирбеком Айтикеевым.

Как указывает информационное агентство 24.kg, при штурме пострадали около десяти человек. Однако спецслужбы утверждают, что боевое оружие не применялось: бойцы были экипированы оружием с резиновыми пулями.

При этом информация с места событий поступает разная. Одни СМИ о ссылкой на очевидцев пишут, что экс-глава Киргизии был задержан, другие утверждают, что ему удалось скрыться. Официальных комментариев пока нет.