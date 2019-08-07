Пентагон: в Сирии и Ираке снова возрождается ИГ*

Террористическая группировка "Исламское государство"* укрепляет свои позиции в Ираке и возрождается в Сирии. Соответствующее утверждение содержится в докладе генерального инспектора Пентагона.

"ИГ* укрепляет свои возможности для ведения повстанческой деятельности в Ираке. Также организация возрождается в Сирии", - говорится в докладе. Документ затрагивает период с 1 апреля по 30 июня текущего 2019 года.

Кроме того, отмечается, что террористическая группировка "Исламское государство"*, "вероятно, сохраняет от 14 до 18 тысяч членов в Ираке и Сирии, включая до 3 тысяч иностранцев", приводит выдержку из документа RT.

* - запрещенная в России террористичекая организация