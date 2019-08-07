У Зеленского предложили остановить войну в Донбассе с помощью бетонной стены

Боевые действия в Донбассе можно завершить, огородив неподконтрольные Киеву территории бетонной стеной. С таким предложением выступил Александр Дубинский, депутат Верховной Рады от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа».

По словам Дубинского, которого процитировало издание «Русская весна», Украине следует поступить так же, как Израиль, построивший бетонную стену на границе с Палестиной.

Ранее сообщалось, что в ДНР озвучили цель восстания Донбасса против киевских властей. По данному вопросу в беседе с журналистами высказался представитель Народной милиции непризнанной республики Даниил Безсонов.