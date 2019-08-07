Представители ДНР отрицают свою причастность к гибели украинских военных

Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что ДНР непричастна к обстрелу, в результате которого погибли четверо военных.

"Представительством ДНР в СЦКК проведено разбирательство по факту гибели военнослужащих вооружённых формирований Украины, результаты которого свидетельствуют о невозможности совершения обстрела с позиций ДНР ввиду несоответствия удалённости наших позиций от места происшествия тактико-техническим характеристикам указанного украинской стороной вооружения", - передаёт РИА Новости.

В ведомстве считают, что солдаты погибли из-за неосторожного обращения с боеприпасами.