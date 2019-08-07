Палестина и Ливан создали тактический альянс против Израиля

Палестинская и Ливанская группы сопротивления подписали договорённость о координации военных действий на израильском фронте. Армия Израиля в таком случае становится уязвимой. Если участники нового союза окажут совместное сопротивление еврейскому государству, то у последнего может не хватить военных сил для отражения атаки.



Согласно договору ХАМАСа и Хезболы, стороны начинают совместные синхронные действия против Израиля в случае его военной агрессии. Палестинская группировка уже не намерена подписывать мирный договор с еврейской стороной. Военный потенциал, со слов еврейского военного руководства, заметно усилился.



В первую очередь еврейское военное руководство обеспокоено слабостью системы ПВО. После того, как ХАМАС получил поддержку от Ирана, ситуация в регионе существенно поменялась. Глава палестинской группировки несколько недель назад был в Тегеране, где состоялось совещание по вопросам борьбы с израильским государством. Палестинская сторона ежемесячно будет получать до 30 миллионов долларов от Ирана. Тегеран особо заинтересован в поиске союзников для усиления позиций против Израиля.



