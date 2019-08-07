Стали известны подробности экстренного разговора Зеленского и Путина

Владимир Зеленский экстренно позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить обстрелы на Донбассе. Официальные Киев и Москва раскрыли причины срочности звонка украинской стороны.

Как и в прошлый раз инициатива звонка принадлежала Зеленскому. Путин лишь принял вызов. Срочность была вызвана обстрелами на Донбассе.

«Я сегодня с утра, только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным», — пояснил президент Украины: «Срочно ему позвонил и сказал, что обстрел нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей».

Кремль уже прокомментировал заявления Зеленского. Как сообщает агентство РИА Новости, Владимир Путин ответил украинскому лидеру, что «для деэскалации конфликта на Донбассе нужно исключить обстрелы населенных пунктов украинскими войсками.