Беларусь пожаловалась на давление ЕС из-за смертной казни

Спикер парламента Белоруссии Владимир Андрейченко потребовал от Европы перестать давить на официальный Минск по вопросам отмены смертной казны. Заявление прозвучало на его встрече с главой представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин.

Отношения Белоруссии и ЕС в последнее время нормализовались, но точки политического трения сохраняются. Этому был посвящен диалог Андрейченко и Викторин.

«Европарламентарии должны понимать, что мы открыты к развитию отношений, обсуждению различных тем, в том числе и по поводу отмены смертной казни», — пояснил представитель белорусской стороны: «Мы в этом направлении работаем, но не надо нас торопить и поджимать, нужно время и мы выйдем на решение этого вопроса».

Встреча была приурочена окончанию миссии Андреа Викторин. Судя по последним новостям, Беларусь активно развивает отношения с западными странами. Буквально только-только Александр Лукашенко встретился с послом Великобритании. Белорусский лидер попросил Британию содействовать налаживанию его контактов с Соединенными Штатами.