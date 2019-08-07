Киевский политолог заявил о победе России на учениях Украины и НАТО в Черном море

По итогам состоявшихся в прошлом месяце учений Украины и Североатлантического альянса Sea Breeze – 2019 победила Российская Федерация. Такую точку зрения озвучил некоторое время назад Михаил Гончар, киевский политический эксперт.

Как отметил аналитик, организаторы Sea Breeze перекрыли часть акватории в районе Крыма. Россия поступила аналогичным образом, чтобы провести свои маневры. Это вынудило силы Украины и НАТО «отступить», процитировало Гончара интернет-издание «Газета.Ru».

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный эксперт Игорь Коротченко рассказал, почему Вашингтон не решится атаковать Россию ядерными ракетами.