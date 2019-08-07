Зеленский хочет обсудить с Путиным, Меркель и Макроном смерть военных и Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости как можно быстрее провести встречу с главами России, Франции и Германии. причиной такой спешки стала смерть четырёх украинских военных на территории Донбасса.

Зеленский заверил, что Киев «не оставит без ответа» смерть военнослужащих. Глава Украины призвал Владимира Путина, Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона как можно скорее встретиться для обсуждения этого вопроса, передаёт «Свободная пресса».

«Я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата — Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина — как можно быстрее собраться для возобновления переговоров», - заявил президент Украины.