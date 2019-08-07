Зеленский проводит срочное совещание из-за ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский проводит экстренное совещание силовиками из-за чрезвычайной ситуации на Донбассе. По данным источника, во вторник в результате обстрела там погибли четверо солдат.

Уточняется, что в экстренном совещании участвуют руководитель генерального штаба Руслан Хомчак, представители главных подразделений Вооруженных сил страны и секретарь СНБО Александр Данилюк, - передаёт "ФАН" со ссылкой на украинские источники.

"С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения, несовместимые с жизнью", - сообщили в Минобороны Украины.

Напомним, что режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.