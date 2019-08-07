Оглашен прогноз о присоединении к ДНР других регионов Украины и их вхождении в РФ
7 августа 2019, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]
К объявившей о независимости от Киева ДНР в будущем начнут присоединяться другие украинские регионы. Такой прогноз в разговоре с журналистами озвучил Даниил Безсонов, спикер Народной милиции самопровозглашенной республики.
По словам Безсонова, ставшего собеседником ФАН, Украина продолжит терять земли из-за «откровенного геноцида», который там идет. При этом в итоге Донбасс и ряд других украинских регионов войдут в состав Российской Федерации, заявил представитель Народной милиции.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Государственной Думе объяснили восстание жителей Донецка и Луганска против киевских властей.