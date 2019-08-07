Смена миропорядка поможет выйти из кризиса, считают в Украине

Заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что миру следует пересмотреть взгляд на систему международного порядка. По его словам, смена миропорядка глобальному сообществу выйти из кризиса.

"Сейчас мы все являемся свидетелями глобального кризиса. Во-первых, он заключается в постоянном пренебрежении достигнутыми договоренностями различными государствами ... Во-вторых, полное разрушение мировой системы безопасности. И вот в этой всей “каше” нужно выстраивать новый международный порядок. Ведь то, что работало раньше, - сейчас не функционирует. Это касается не только Украины", - передаёт слова Тука РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Замминистра привёл в пример Донбасс, где до сих пор продолжается военный конфликт, а также сделал акцент на Ирине и Сирии. Тука добавил, что сомневается насчёт эффективной работы ООН и Совета безопасности при организации.