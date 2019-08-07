Самолёт Порошенко приземлился ночью на Украине

Экс-президент Украины Пётр Порошенко вернулся в страну из отпуска. Отмечается, что самолёт с политиком приземлился минувшей ночью в аэропорту Киева.

"Петр Порошенко сегодня ночью вернулся из отпуска в Киев. Его борт вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубае 6 августа в 20.35 по киевскому времени и приземлился в аэропорту Жуляны в 02.30"Петр Порошенко сегодня ночью вернулся из отпуска в Киев. Его борт вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубае 6 августа в 20.35 по киевскому времени и приземлился в аэропорту Жуляны в 02.30", - передаёт сообщение РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Напомним, что бывший президент отказался от государственной охраны и вылетел с семьёй в Турцию.

Сейчас против Петра Порошенко Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело из-за выезда на Мальдивы в 2018 году по поддельным документам.