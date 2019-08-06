Условие окончательной потери Киевом Донбасса обозначил украинский журналист

Украинский журналист Павел Казарин назвал условие, при котором Киев окончательно потеряет Донецк и Луганск. Точка зрения Казарина приведена в публикации, появившейся на страницах российских интернет-СМИ.

Журналист отметил, что если украинское руководство не начнет в ближайшее время переговоры с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР, то потеряет Донбасс. В этом случае регион повторит судьбу Крыма, процитировал Павла Казарина портал politexpert.net.

Ранее во вторник сообщалось, что в российском парламенте объяснили восстание жителей Донецка и Луганска против Киева. По данному вопросу высказался депутат Павел Шперов.