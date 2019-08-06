Коломойский раскрыл часть переписки с Зеленским

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал о чём он переписывается с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, они присылают друг другу посты из социальных сетей и разные шутки.

"Иногда переписываемся по WhatsApp: хиханьки да хаханьки, шутим. Вчера он мне прислал ссылку на свой пост в Facebook про генерала полиции", - поделился Коломойский в интервью "РБК".

Предприниматель добавил, что недавно прислал Зеленскому фрагмент из советского киножурнала "Фитиль". Однако Коломойский отметил, что сейчас с украинским лидером общается достаточно редко, потому что у главы государства много дел.

"Раньше мы общались по телефону раз в две недели, очно - раз в два месяца", - пояснил он, подчеркнув, что последний раз его видел после инаугурации.