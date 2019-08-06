В Японии в годовщину атомной бомбардировки Хиросимы почтили память жертв минутой молчания

Япония почтила во вторник память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, унесшей 74 года назад десятки тысяч жизней. Мемориальная церемония в настоящее время проходит в Парке Мира в центре Хиросимы.

В церемонии принимают участие представители 95 стран, в том числе ядерных держав. Япония погрузилась в молчание ровно в 08:15 (02:15 мск). Именно в это время 6 августа 1945 года американцы сбросили на Хиросиму атомную бомбу.

От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки, который постигла та же участь, - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв бомбардировки были мирными жителями.

"Мы должны сделать все, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась", - заявил на церемонии мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, призвав Токио ратифицировать конвенцию ООН о запрещении ядерного оружия, передает агентство ТАСС.