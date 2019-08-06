Представитель Зеленского заявил, что Украина нашла замену дизельному топливу из РФ

Во вторник, 6 августа, представитель украинского президента в кабинете министров Андрей Герус заявил, что Украина обеспечила альтернативные поставки дизельного топлива в страну, заместив импорт из РФ. Отмечается, что поставки по трубопроводам завершились 1 августа.

Об этом Андрей Герус сообщил после совещания о поставках нефтепродуктов на Украину.

По его словам, ситуация в стране начнёт исправляться уже в августе. Герус отметил, что несмотря на прекращение импорта дизеля из России по системе трубопроводов, в прошлом месяце нефтетрейдеры накопили дополнительные запасы российского топлива (более 40 тыс. тонн), тогда ещё не действовали специальные пошлины, - передаёт ТАСС.

А вторым источником топлива политик назвал импорт из Белоруссии. Он добавил, что НПЗ страны нарастил поставки по трубопроводам.

"Из трубы (дизель) перегружается в цистерны и попадает на Украину ... Если ранее были поставки 10-20 тыс. тонн, то в августе 60-90 тыс. тонн в месяц", - пояснил он.

Герус напомним так же о поставках из Литвы, стран ЕС и о росте производства на НПЗ Украины. По его мнению, все эти ресурсы по запасам перекрывают поставки дизеля из РФ.