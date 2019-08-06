Эрдоган надеется, что США не пожертвуют отношениями с Турцией из-за С-400

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган надеется на то, что президент США Дональд Трамп не принесет в жертву отношения со страной из-за приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Эрдоган подчеркнул, что безопасность Турции является также безопасностью Североатлантического альянса и всего региона. По словам политика, нет доказательств, что С-400 представляют какую-либо опасность для американских истребителей F-35, передает сегодня РИА "Новости"

Турецкий политик заметил, что покупка российских ЗРК является торговым, а не стратегическим вопросом. Эрдоган добавил, что Анкара предлагала Вашингтону обсуждение данной ситуации на всех уровнях, однако ответа не получила.