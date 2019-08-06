В испанском отеле предоставили подробности скандала из-за российского флага в ресторане

Ранее в отеле в испанском городе Салоу несколько семей из Украины заметили флаг РФ и потребовали убрать его, поскольку якобы он "заставляет их чувствовать себя ужасно" во время ужина. Администратор, однако, отказал им, отметив, что это позиция не только гостиницы, но и всей Испании.

Представитель отеля сообщил корреспонденту Ura.ru , что российский флаг в ресторане говорит о наличии блюд русской кухни, однако украинские туристы сочли его проявлением национализма. В гостинице добавили, что гости из Украины пообещали оставить крайне негативные отзывы о своем путешествии. Сотрудники отеля также заметили, что другие украинцы раньше никогда не жаловались на наличие флага.