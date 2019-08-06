Соловьев был готов уйти на украинский канал, заявил Коломойский

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что проводил переговоры по поводу устройства на работу с российским телеведущем Владимиром Соловьёву. По словам предпринимателя, он предлагал рассмотреть украинский канал.

Игорь Коломойский отметил, что телеведущий всерьёз заинтересовался предложением. Бизнесмен рассказал, что обсуждал с кузеном Соловьёва финансовую сторону вопроса и готовился подписать договор, - сообщает Lenta.ru со ссылкой на "РБК".

Олигарх считает, что Владимир Соловьём профессионал и "номер один" в вопросах пропаганды. Коломойский добавил, что диалог с телеведущем проходил в 2011-2012 годах, когда Соловьёв переехал в Израиль, потому что у него были "неприятности" в России. Однако позже он вернулся обратно в страну.