Срок наступления «мощного экономического кризиса» на Украине предсказал аналитик

Украину в обозримом будущем ждет повторение кризисов 2008-го и 2014-2015 годов. С соответствующим прогнозом в разговоре со СМИ выступил украинский экономист Виктор Скаршевский.

Скаршевский констатировал, что бывшая советская республика превратилась в аграрную бедную страну колониального типа, которая занимается распродажей ресурсов и покупает у развитых государств готовую продукцию. Аналитик предсказал, что в скором времени мировые цены на сырье начнут резко падать. Это приведет к «очень мощному экономическому кризису» на Украине через год-полтора, процитировал Виктора Скаршевского «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что в российском экспертном сообществе назвали регионы, которые могут отделиться от Киева вслед за Крымом.