СМИ: пожилая жительница США предотвратила массовую бойню в Техасе

Пожилая жительница США смогла предотвратить массовую бойню в Техасе. Согласно последней информации, женщина узнала, что ее 19-летний внук приобрел АК-47 и намерен "пострелять в местном отеле".

Молодой человек сообщил бабушке, что планирует устроить стрельбу, поскольку хочет, чтобы "копы помогли ему уйти из жизни", передает издание USA Today . Пожилая дама испугалась и смогла убедить внука обратиться за помощью в госпиталь.

Впоследствии сотрудники полиции провели обыск в забронированном Уильямсом номере гостиницы и нашли там автомат Калашникова, а также 17 магазинов с патронами. Юноша был госпитализирован, а затем арестован. Оказалось, что в ходе покупки огнестрельного оружия он указал неправильный адрес. Молодого американца могут посадить в тюрьму на 5 лет.