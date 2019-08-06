Иранский лидер Хасан Роухани в рамках своего выступления на встрече с руководством МИД страны сделал резонансное заявление. По словам политика, война с Ираном стала бы "матерью всех войн".

Роухани также подчеркнул, что "мир с Ираном – это мать любого мира". По его словам, страна готова только на "мир в обмен на мир", передает государственное телевидение . Президент также добавил, что если Вашингтон хочет провести переговоры с Тегераном, ему сначала следует снять антииранские санкции.

Напомним, ранее руководство США внесло в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.