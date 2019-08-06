Генерал из РФ назвал регионы, которые могут отделиться от Украины вслед за Крымом

Глава организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой назвал украинские регионы, которые могут выйти из состава бывшей советской республики вслед за Крымом. По данному вопросу Липовой высказался в разговоре со СМИ.

Военный, ставший собеседником «Московского комсомольца», отметил, что в Закарпатье сильны провенгерские настроения, в Черновицкой области – прорумынские. Сергей Липовой добавил, что Польша не отказалась от своей мечты вернуть территории, которые входят в состав Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что военкор из непризнанной ДНР Сергей Макаренко огласил прогноз, согласно которому часть украинских земель в будущем присоединится к Российской Федерации.