В пресс-службе Зеленского снова оскандалились из-за опечатки

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского вновь совершили досадную ошибку. На этот раз в публикации случайно назвали главу правительства Индии Нарендру Моди женщиной.

Скандальное сообщение было опубликовано в Facebook. «Поздравил ЕЕ с победой на парламентских выборах», - написали сотрудники пресс-службы Зеленского. Ошибку исправили лишь спустя несколько часов – после того, как подписчики обратили внимание на опечатку и сделали несколько замечаний, передаёт «Российская газета».

Многие эксперты сошлись во мнении, что причиной подобных опечаток является руководительница пресс-службы президента Украины, которая перед тем, как получить должность, прошла курсы экспресс-журналистики.