Илон Маск нашёл сходство между королевой Великобритании и телепузиками

Илон Маск решил поделиться со своими подписчиками в Twitter забавным наблюдением. Американский предприниматель сравнил королеву Великобритании Елизавету II с телепузиками.

Создатель компаний Tesla и SpaseX опубликовал картинку, где при помощи фотошопа перенес фотографии королевы в мир телепузиков. Для этого он выбрал снимки Елизаветы II в красном, желтом, зеленом и фиолетовом наряде.

Новая публикация не осталась незамеченной. Комментаторы разделились на два лагеря. Одни оценили шутку и сочли её забавной и добродушной, а другие сочли подобное творчество бизнесмена прямым оскорблением королевы Великобритании.