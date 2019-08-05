Илон Маск нашёл сходство между королевой Великобритании и телепузиками
5 августа 2019, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]
Илон Маск решил поделиться со своими подписчиками в Twitter забавным наблюдением. Американский предприниматель сравнил королеву Великобритании Елизавету II с телепузиками.
Создатель компаний Tesla и SpaseX опубликовал картинку, где при помощи фотошопа перенес фотографии королевы в мир телепузиков. Для этого он выбрал снимки Елизаветы II в красном, желтом, зеленом и фиолетовом наряде.
Новая публикация не осталась незамеченной. Комментаторы разделились на два лагеря. Одни оценили шутку и сочли её забавной и добродушной, а другие сочли подобное творчество бизнесмена прямым оскорблением королевы Великобритании.