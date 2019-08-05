Порошенко обвинили в подделке документов

В Госбюро расследований Украины возбудили уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко. Его обвиняют в том, что в прошлом году он выезжал отдыхать на Мальдивы по поддельным документам.

«Вероятно бывший президент Украины Порошенко П. А. осуществил подделку документов и использовал поддельные документы с целью незаконного перемещения лиц через государственную границу Украины», - рассказал юрист Андрей Портнов.

Предполагается, что в начале прошлого года Порошенко провёл неделю на Мальдивах, где потратил не менее полумиллиона долларов. При этом глава Украины был зарегистрирован под именем Mr. Petro Incognito, передаёт РИА Новости.