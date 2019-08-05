В китайском Шанхае появится первый ночной зоопарк

Необычную экскурсию для туристов организовали в парке диких животных в Шанхае. Теперь наблюдать за жизнью зверей можно и ночью. В ходе этого развлечения туристы смогут увидеть более пяти тысяч животных.

Так владельцы питомника надеются привлечь большее число посетителей. Ведь при рассеянном свете, имитирующем лунный, животные чувствуют себя как в естественной среде. Они играют, едят и выполняют ночные ритуалы.

Например, тигры, львы, еноты и муравьеды ведут, в основном, ночной образ жизни, поэтому днем их сложно увидеть во всей красе. Те же из зверей, кто не привык активничать по ночам, в программу включены не будут.