Для предотвращения высадки российского десанта Киеву необходимо разместить вдоль контролируемого им побережья ракетные комплексы. С таким заявлением выступил Владимир Гаврилов, украинский генерал-майор.

Военного процитировал интернет-ресурс «ПолитНавигатор». Согласно точке зрения Гаврилова, развертывание ракетных комплексов на побережье является «самым эффективным способом» сдерживания амбиций РФ.

Украинская сторона регулярно заявляет о наличии у Москвы агрессивных планов. Российские власти подобные утверждения опровергают.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский праворадикальный политик Дмитрий Корчинский призвал своих сограждан помочь России исчезнуть.