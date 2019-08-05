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В Совфеде считают, что США "попали в плен" своих санкций против России

5 августа 2019, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Совфеде считают, что США "попали в плен" своих санкций против России
фото: Federation Council of Russia/Flickr.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в понедельник оценил заявление Минфина США о том, что новый пакет санкций, связанный с "делом Скрипалей", вступит в силу 26 августа.

Политик отметил, что США уже не могут отказаться от введения ограничений и находятся "в плену санкций". В беседе с RT сенатор заметил, что эти меры на дают результатов, на которые рассчитывает Вашингтон. Цеков добавил, что Штаты должны требовать доказательства вины России в случившемся от британской стороны, но вместо этого они выражают Соединенному Королевству солидарность.

По мнению Сергея Цекова, санкционная политика в отношении РФ стала для США нормой.

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