В Каире после ДТП прогремел мощный взрыв, погибли 19 человек
5 августа 2019, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]
Минувшей ночью в Каире у Института рака произошло ДТП с тремя автомобилями, после чего прогремел взрыв. В результате происшествия погибли 19 человек, ещё несколько пострадали.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Египта.
Пострадали около 32 человек. Состояние и степень тяжести травм не уточняется.
Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя другими транспортными средствами, после чего прогремел мощный взрыв, - передаёт ТАСС со ссылкой на МВД Египта.
Согласно источнику, нанесён сильный ущерб инфраструктуре Института рака, сотрудники и медработники эвакуированы.
По факту происшествия проводится расследование для выяснение причины взрыва, на территории работают следователи.