В Каире после ДТП прогремел мощный взрыв, погибли 19 человек

Минувшей ночью в Каире у Института рака произошло ДТП с тремя автомобилями, после чего прогремел взрыв. В результате происшествия погибли 19 человек, ещё несколько пострадали.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Египта.

Пострадали около 32 человек. Состояние и степень тяжести травм не уточняется.

Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя другими транспортными средствами, после чего прогремел мощный взрыв, - передаёт ТАСС со ссылкой на МВД Египта.

Согласно источнику, нанесён сильный ущерб инфраструктуре Института рака, сотрудники и медработники эвакуированы.

По факту происшествия проводится расследование для выяснение причины взрыва, на территории работают следователи.