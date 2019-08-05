Политолог определил возможный срок Майдана на Украине при президенте Зеленском

При президенте Владимире Зеленском Украине грозит новый Майдан, заявил политолог Андрей Ермолаев. Массовые протестные выступления, как полагает эксперт, могут произойти через полгода – год.

Ермолаев допустил, что в течение обозначенного им срока Зеленский потерпит неудачу на посту главы государства, так как он «до сих пор не выступил в роли человека, формулирующего ответы». «Постановочная политика» не может длиться долго, «вся шелуха отпадет» в обозримом будущем, процитировал эксперта интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее сообщалось, что украинский шоумен Владимир Быстряков обозначил предполагаемую дату свержения Владимира Зеленского военными.