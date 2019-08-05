Митингующие в Гонконге вызвали транспортный коллапс, перекрыты метро и аэропорт

Во время массовых акций протеста демонстранты в Гонконге устроили настоящий транспортный коллапс. К настоящему моменту власти перекрыли метро и аэропорт, где отменили уже более ста рейсов.

Участники акций протеста блокируют двери в вагонах подземки, вследствие чего поезда вынуждены останавливаться. Кроме того, они перекрыли дорогу до аэропорта, в связи с чем местным авиакомпаниям пришлось переносить рейсы, поскольку граждане просто не успевают на них, передает "Свободная пресса".

Протестующие против законопроекта об экстрадиции в 2019 году в Гонконге начали свою акцию в утренний час пик, что стало причиной транспортного коллапса.