Япония выразила России протест в связи с учениями на Курилах

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что страна по дипломатическим каналам выразила протест властям России в связи с учебными стрельбами в районе острова Кунашир.

По словам политика, Япония собирает информацию о стрельбах, которые планируются с 5 по 10 августа на Кунашире – этот остров Токио считает японской территорией, передает РИА "Новости" . Подчеркивается, что данный протест был заявлен Москве еще 1 августа.