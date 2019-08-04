У США кончились идеи, как отдать Крым Украине

Соединенные Штаты не могут найти эффективное решение, как отдать Украине Крым. Такое признание читается в словах государственного секретаря США Майка Помпео. Заявление прозвучало в рамках встречи неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона».

Стенограмма беседы размещена на сайте Госдепа. И там Помпео говорит буквально следующее: «Крым должен быть возвращён... Я надеюсь, новый президент найдёт более креативный набор идей о том, как решить проблему».

Под новым президентом предполагается Владимир Зеленский. И это политический переброс мяча украинскому партнеру США весьма символический. Это уже отметили в Крыму, предположив, что высказывание говорит о недовольстве США растущим влиянием России в мире.

У Украины, по большому счету, новых креативных идей нет. Официальный Киев взывает о помощи к западным партнерам. Соединенные Штаты уже давно исчерпали свои ресурсы для давления. А Европе санкционная политика уже давно надоела, так как наносит ущерб собственной экономике.