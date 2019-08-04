Латвия отреагировала на массовые задержания людей в Москве

Латвийские политики незамедлительно отреагировали на массовые задержания людей в Москве во время новой несанкционированной акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич конкретно высказался по данному поводу в социальных сетях.

«Еще один день жестокого разгона мирных демонстраций в Москве. Россия должна выполнить свои международные обязательства в области прав человека, прекратить неоправданное насилие в отношении ни в чем не повинных людей и освободить задержанных».

Евродепутат Татьяна Жданок: «Я понимаю, что это несанкционированные акции. Я имею информацию от своих коллег из Москвы, что это обычные провокации против власти. Против политики Путина. Да, это провокации».